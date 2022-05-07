В программе «Зірковий шлях» Ефросинина заявила, что россияне сейчас находятся в ситуации, которая в разы хуже, чем была у немцев в период Второй мировой войны, информирует «НБН».

Гражданам Германии пришлось ждать десятки лет, чтобы им простили преступления нацистов. Телеведущая утверждает, что жителям страны-оккупанта придется «отмываться» от войны с украинцами 100 лет.

Ефросинина предположила, что реабилитировать какую-то часть россиян в глазах мирового сообщества сможет гражданин РФ, который зайдет в бункер, где прячется Владимир Путин, и расправится с кремлевским диктатором от имени всего русского народа.

Ранее телеведущая прокомментировала громкие ссоры в российском шоу-бизнесе, которые разгорелись после начала войны в Украине. Ефросинина нашла объяснение публичным конфликтам знаменитостей в Российской Федерации.