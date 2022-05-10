Скандал начался с публикации на Facebook-странице Екатерины Дудки, который придал огласке, сделав репост, Остап Украинец. Как оказалось, кептар и сердак нужно беречь, поскольку в Украине есть только один эксперт, способный сшить эти вещи качества, в котором их создавали более столетия назад, информирует «НБН».

Дудка поблагодарила Kalush Orchestra за «уничтожение наследия» и отметила, что можно было вложить деньги в создание копии аутентичного кептаря именно для выступления на «Евровидении», а не «таскать аутентику, которой нет замены». Девушка призвала музыкантов и этнографа Роксолану Шимчук, которая сотрудничает с конкурсантами, одуматься и не использовать такие вещи в образах.

В свою очередь Шимчук прокомментировала претензии в свой адрес в комментарии общественному вещателю «Суспільне». Эксперт объяснила, что не было достаточно времени, чтобы пошить качественный кептар, поэтому она решилась взять несколько экспонатов из своей коллекции для Олега Псюка и Тимофея Музычука.

Этнограф подчеркнула, что обычно она не дает такие вещи для выездов, но все же выделила два элемента нарядов для представителей Украины на конкурсе. Она добавила, что фронтмен Kalush Orchestra пообещал ей беречь кептар, кроме того, он наденет его на рубашку, чтобы вещь не пострадала.

Ранее Олег Псюк рассказал, как конкурсанты из других стран поддерживают Украину, и почему он дает множество интервью каждый день.