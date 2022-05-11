Мэр Стокгольма Анна Кениг связалась с послом Украины в Швеции с желанием помочь нашей стране с организацией конкурса в следующем году, если Kalush Orchestra займут первое место, информирует «НБН» со ссылкой на издание Аftonbladet.

Таким образом Кениг решила оказать Украине поддержку и показала европейцам, что не стоит бояться голосовать за украинских участников, если они переживают, что страна не сможет провести «Евровидение-2023».

По словам мэра, люди не должны стесняться отдавать голоса за своего фаворита в конкурсе и заверила, что Украина может провести «Евровидение» в следующем году в Стокгольме на Авичи-Арене.

Отметим, что крупные букмекерские конторы пророчат победу на «Евровидении» именно представителям Украины. Шансы Kalush Orchestra получить первое место оценивают в 49%.

Как сообщалось, в разгар «Евровидения» в Сети возник скандал вокруг поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова, который приехал на конкурс в Турин. Соотечественников певца возмутило его решение приехать на шоу в качестве «независимого гостя».