Киркоров торжественно сообщил россиянам, что он отправился на «Евровидение» в Италию «независимым гостем», якобы по «эксклюзивному приглашению» от организаторов конкурса. Об этом стало известно из Instagram-stories артиста, информирует «НБН».

«По специальному приглашению, за заслуги перед «Евровидением»», — сообщил довольный путинист.

Певец рассказал, что не смог себе отказать в удовольствии и поехал посмотреть масштабное шоу в Турине. Киркоров опубликовал фотографии с мероприятия, чем вызвал ярость у россиян.

Подписчики поп-короля РФ были поражены тем, что он принял приглашение и приехал на конкурс, от которого отстранили представителей России, несмотря на бойкот делегации страны-оккупанта. Россияне убеждены, что «патриотам» нечего делать в Европе, которая бойкотирует звезд РФ.

Что интересно, Киркорова не задел бунт подписчиков, и он продолжит публиковать кадры из VIP-ложи в зале, дразня соотечественников, которые остались без «Евровидения».

Напомним, что накануне Киркоров также влип в скандал, после того, как он осмелился поставить на место пропагандистку Кремля Маргариту Симоньян. Певец был возмущен оскорблениями «журналистки» в адрес шоумена Максима Галкина, который выступил против войны в Украине.