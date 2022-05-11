Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал масштабного песенного конкурса. Украинский коллектив Kalush Orchestra выступил с композицией Stefania, покорив европейских зрителей и требовательных судей. По результатам голосования группа прошла в большой финал, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале музыканты отреагировали на выход в финал. Kalush Orchestra пообещали, что если они займут первое место на «Евровидении-2022», разыграют победную статуэтку на благотворительном аукционе. Полученные деньги коллектив передаст на нужды родной страны.

Также в Instagram общественного вещателя «Суспільне» появился комментарий фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка после выступления в первом полуфинале конкурса. Лидер группы поблагодарил все страны, которые поддержали Украину и всех соотечественников, голосовавших за них за рубежом.

Псюк подчеркнул, что для нашей страны участие в «Евровидении» очень важно, поскольку украинскую культуру хотят уничтожить, и Kalush Orchestra приехали на конкурс, чтобы показать, что она есть и она жива.

Отметим, что победительница «Евровидения-2016», украинская певица Джамала сообщила, что она выставила на аукцион свое платье. Исполнительница решила продать свой наряд, в котором она выходила на сцену открытия «Евровидения-2017» в Киеве, и рассказала, куда пойдут все полученные средства.