В интервью программе «ЖВЛ» исполнительница призналась, что перешла на русский язык под давлением еще в возрасте 15 лет. Тогда украиноязычная Ньютон поступила в эстрадно-цирковое училище, где, как она вспомнила, все было на русском, информирует «НБН».

«Насколько меня тогда ломали», — рассказала звезда, добавив, что в учебном заведении была пропаганда русского языка и она была единственной, кто говорил по-украински.

Певица отметила, что она не учила русский язык в школе, поэтому писала российские конспекты по украинским буквам. Также она отдавала предпочтение проукраинским песням.

Юная артистка перешла на русский язык в быту и на сцене, по ее словам, «доверившись взрослым, которые знают лучше». Ньютон отметила, что будучи ребенком она не осознавала важности украинского языка. Сейчас знаменитость злится на себя, что тогда не отстаивала родной язык.

Певица призналась, что не знает, как сейчас ей исполнять русские песни, добавив, что ей вообще не приятно петь на русском.

Отметим, что с начала вторжения России в Украину, многие звезды перешли на родной язык своей страны. В частности, певица Оля Полякова рассказала, почему за границей она общается с детьми исключительно на украинском языке.