Лидер рэп-группы Kalush Orchestra во время общения с представительницей СМИ Анной Тульевой заметил на экране журналиста, который предстал перед камерами в розовой панамке, аксессуаре, который является неотъемлемой частью образа Псюка, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Евровидение Украина».

Музыкант внезапно прервал свою речь, заметив на экране за спиной Тульевой журналиста в таком же головном уборе, как у него. Псюк призвал представительницу СМИ обратить внимание на парня, который надел фирменную розовую панамку рэпера.

«Вот прикол», — прокомментировал увиденное лидер Kalush Orchestra.

В свою очередь коллеги музыканта сообщили, что практически каждый участник пришел на шоу с украинским флагом или неотъемлемым элементом образа Псюка.

Напомним, что представители Украины прошли в большой финал «Евровидения», где могут обойти конкурентов и занять первое место в конкурсе, согласно прогнозу букмекеров, которые пророчат победу Kalush Orchestra. Чтобы еврофаны не стеснялись голосовать за украинский коллектив, опасаясь, что в 2023 году конкурс может не состояться, мэр Стокгольма предложила принять «Евровидение» в своем городе.