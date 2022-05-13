В эфире программы «Завтрак с 1+1» Мирошниченко оценил шансы на победу украинских конкурсантов Kalush Orchestra на «Евровидении-2022». По его мнению, у наших музыкантов есть серьезный конкурент – национальное жюри, информирует «НБН».

Ведущий убежден, что представители Украины в первом полуфинале показали, что они должны войти в топ-3 лучших участников «Евровидения-2022». По его мнению, фактор героизма также может добавить Kalush Orchestra баллы, которых могло не хватить для первого места.

Мирошниченко считает, что у наших конкурсантов самый серьезный конкурент на шоу – национальное жюри, которое состоит из 5 человек в каждой стране. Он убежден, что около 200 человек, которые оценивают участников могут стать преградой на пути к победе Kalush Orchestra.

По словам комментатора конкурса, жюри в первую очередь должны ставить оценки за песню, номер, вокальные данные исполнителей и общее впечатление и не могут добавить баллы из-за увлечения страной или сочувствия.

Мирошниченко уверен, что оценка европейского зрителя перекроют плохие баллы от судей, если такие будут. Он не исключил, что и жюри может признать номер Kalush Orchestra лучшим.

Напомним, что европейская страна предложила провести в следующем году «Евровидение», если Kalush Orchestra победят, но Украина не сможет принять конкурс.