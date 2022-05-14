Кондратюк рассказал, какие выступления на «Евровидении» ему кажутся выигрышными. По словам продюсера, яркое выступление было у легендарной группы The Rasmus, которые представляют Финляндию, а также у Корнелии Якобс из Швеции, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению Кондратюка, необычный номер и у британского конкурсанта Сема Райдера, который европейские зрители смогут увидеть в финале. Также ведущий отметил представителя Польши Кристиана Охмана и Чехии группу We Are Domi.

Несмотря на то, что Kalush Orchestra взлетели в рейтинге букмекеров, продюсер считает, что их номер не лучший на «Евровидении-2022».

«Не могу сказать, что это вау и какая-то бомба», — отметил Кондратюк, добавив, что украинская группа и не могла поразить зрителя, поскольку у них такая стилистика номера.

Ведущий назвал выступление Kalush Orchestra неплохим, но не лучшим.

Напомним, что украинские артисты призвали Kalush Orchestra рассказать о трагедии на «Азовстали» со сцены «Евровидения». Солистка группы Go_A объяснила, почему музыканты не могут делать такие высказывания.