Украинские исполнители Alina Pash и Otoy на своих страницах в Instagram призвали Kalush Orchestra обратить внимание всего мира на трагедию в Мариуполе со сцены «Евровидения» в Турине, информирует «НБН».

Alina Pash написала, что сейчас все внимание мира обращено на Украину, поэтому выступление коллектива на шоу будут смотреть миллионы зрителей, которые услышат каждое их слово.

Требует от Kalush Orchestra заговорить со сцены «Евровидения» и львовский рэпер Otoy, брат которого считается пропавшим без вести на заводе «Азовсталь». Музыкант считает, что представители Украины на конкурсе должны нарушить правила шоу ради спасения жизни наших защитников в Мариуполе.

В комментарии к публикации рэпера высказалась солистка группы Go_A, которая представляла Украину на «Евровидении-2021», Катерина Павленко. Исполнительница написала, что песенный конкурс – это не та площадка, где стоит делать подобные призывы. Вокалистка отметила, что самое обидное не дисквалификация и штраф Kalush Orchestra, а то, что «всем по барабану, у людей праздник».

Напомним, что сегодня, 14 мая, состоится грандиозный финал «Евровидения-2022» в Турине. Kalush Orchestra выступят под номером 12. После выступления музыкантов в первом полуфинале, комментатор конкурса Тимур Мирошниченко оценил их шансы на победу и высказался о серьезном препятствии для коллектива на пути к первому месту.