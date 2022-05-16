На официальном сайте песенного конкурса появился опрос под названием «Кто лучший победитель «Евровидения» за последние 10 лет?». Одним из лидеров голосования стал украинский музыкальный коллектив Kalush Orchestra, который в этом году победил с песней Stefania в Турине, информирует «НБН».

Украинская группа заняла 3 место в рейтинге. На втором месте оказалась рок-группа из Италии Måneskin, которая выиграла «Евровидение-2021» с песней Zitti E Buoni.

Первенство получила певица из Швеции Loreen, получившая хрустальный микрофон на «Евровидении» в 2012 году.

Напомним, что Kalush Orchestra победили на «Евровидении-2022» с песней Stefania, получив от жюри и европейских телезрителей 631 балл. Композицию фронтмен группы Олег Псюк посвятил своей маме Стефании. После триумфа женщина рассказала, почему она не сразу поняла, что сын написал песню о ней.