В интервью «ТСН» Стефания призналась, что и подумать не могла, что песня, которую Kalush Orchestra презентовали в февраля для «Евровидения-2022», посвящена ей, информирует «НБН».

Мама лидера коллектива Олега Псюка считала, что новая песня, представленная музыкантами, посвящена девушке ее сына Александре. Под каким-то клипом увидела комментарий: «Где можно найти Стефанию?». В тот момент женщина не связала с собой этот вопрос, подумав, что кто-то имел ввиду Сашу и просто перепутал имя.

По словам Стефании, раньше она любила песни украинского артиста Олега Винника и не увлекалась творчеством сына. Однако сейчас она слушает все треки Kalush и читает комментарии о сыне в социальных сетях. Женщина отметила, что ей нравятся этнические вставки в его песнях.

Напомним, что представители Украины на «Евровидении» в Турине стали победителями конкурса. Kalush Orchestra по результатам голосования жюри и европейских зрителей получили 631 балл.

Отметим, что конкурсанткой от нашей страны в этом году могла стать певица Alina Pash, которая получила первое место на национальном отборе. Однако после скандала оргкомитет дисквалифицировал артистку.