Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Євробачення Україна».

Победители «Евовидения-2022» группа Kalush Orchestra вернулись в Украину. Группа спела песню «Stefania» вместе с пограничниками и яворовской молодежью. Во время исполнения композиции парни развернули украинский флаг.

Группу радостно встретили аплодисментами и с букетами желто-голубых цветов. Первое исполнение группой «Stefania» в Украине после победы на Евровидении люди радостно снимали на камеры. Также встречающие ативно фотографировались с музыкантами, которые принесли Украине такую нужную победу на главном вокальном конкурсе Европы.

Стоит отметить, что у музыкантов было специальное разрешение на выезд из страны. Артисты, как и обещали, после конкурса вернулись в Украину.

Ранее мама солиста группы Kalush Orchestra рассказала, почему не сразу поняла, что песня «Stefania» посвящена ей.