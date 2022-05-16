Звезда украинской сцены Тина Кароль без стеснения высказала все, что думает о Лепсе за его визит в захваченный РФ Донецк. Любимица зрителей заявила, что у артиста Путина «нутро животного» и пообещала, что он станет «пищей для червей», информирует «НБН».

Беседуя с главным рупором Кремля Владимиром Соловьевым в пропагандистском шоу «Соловьев LIVE», путинист отреагировал на возмущения украинской исполнительницы.

Лепс рассказал, что после его решения отправиться в оккупированный россиянами Донецк, он столкнулся с критикой со стороны украинских артистов. Певец выделил комментарии Тины Кароль, которая посоветовала ему заехать глубже в нашу страну, чтобы остаться в черноземе навеки.

Лепс похвалил украинскую поп-диву, назвав ее блестящей певицей, замечательной артисткой и красивой девушкой. После этого исполнитель робко добавил, что рано или поздно «кормить червей» будут все и отметил, что его больше волнует не смерть, а жизнь, которую он хочет прожить «со своей семьей и родиной».

Напомним, что о приезде Лепса в «столицу ДНР» стало известно из его социальных сетей. Артист Путина опубликовал видео, в котором сообщил, что он направляется в Донецк поддержать российских солдат. Вскоре певец засветился в компании главаря донецких боевиков, ставленника Кремля на оккупированном Донбассе Дениса Пушилина.