Об этом певица рассказала в интервью «Зірковий шлях», передает «НБН».

За несколько дней до начала полномасштабной войны РФ против Украины певица Настя Каменских вместе со своим супругом и продюсером Потапом улетели в Испанию. Вместе с парой улетели и их мамы.

Часть поклонников приписала паре бегство из родной страны.

«Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней для того, чтобы выехать в Испанию, доделать мой испанский альбом. Мы выехали. Посыпаешься от крика, тебе звонят и говорят: «началась война». А ты не понимаешь даже, что такое слово «война». Никогда не думала, что переживу такое», — заявила знаменитость.

Артистка добавила, что она благодарна тому, что так сложились обстоятельства и она вместе с семьей оказалась в безопасности.

«Спасибо Вселенной, спасибо Богу за то, что мы оказались в безопасности именно в этот момент. Даже не представляю, что чувствуют люди, которые слышат сирены, взрывы бомб», — заявила знаменитость.

Каменских отметила, что они планировали вернуться 25 февраля в Украину, но 24 февраля началась полномасштабная война — все рейсы были отменены.

Ранее Каменских презентовала англоязычную песню о войне в Украине.