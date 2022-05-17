В эфире «Украина 24» Танкович признался, что с Марченко было крайне трудно общаться. По его словам, телеведущую называли «жена Медведчука», она была крайне холодной по отношению к коллегам. По этой причине с ней было тяжело выстраивать отношения, информирует «НБН».

«Я не люблю таких людей», — откровенно высказался Танкович.

Телеведущий добавил, что Марченко ставила себя выше других и ему было намного комфортнее себя чувствовать рядом с простым администратором на съемочной площадке, чем с супругой бывшего народного депутата.

Ранее рассказал о поведении жены кума Путина украинский певец MELOVIN. Артист вспомнил, как себя вела супруга пророссийского политика за кулисами вокального шоу «Х-фактор». По словам исполнителя, когда выключались камеры, телеведущая переставала играть на публику и быть мягкой и душевной. Вокалист признался, что Марченко была с ним грубой и бестактной и унижала его при друзьях.