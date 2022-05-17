Об этом Оля Полякова рассказала в интервью программы «Зірковий шлях», передает «НБН».

Певица Оля Полякова рассказала, когда планирует вернуться в Киев. По словам артистки, после своего турне по США, в планах вернуться домой. Тур Поляковой по городам США вот-вот стартует.

Знаменитость признается, что очень соскучилась по своему супругу Вадиму. Также певица скучает по своему домашнему огороду и даже за козами, ведь артистка любит собственноручно делать домашние сыры.

«Я уже очень хочу увидеть своего мужа. Во-вторых, я сделала большой сбор у себя на странице, мы насобирали деньги на турникеты. Мы заказывали их в Китае, они очень долго шли и уже пришли. Так вот, я хочу их отдать. Я еще хочу дать концерты. Я очень скоро приеду сама, после США – я приеду», — сказала знаменитость.

При этом артистка еще не хочет, чтоб ее дети возвращались домой. Полякова отметила, что по всей территории Украины еще небезопасно – риск прилета российских ракет сохраняется.

«Не знаю, когда можно будет привезти детей. Вроде все спокойно сегодня в Киеве, но потом берет и прилетает», — заявила популярная артистка.

Ранее Оля Полякова призналась, где сейчас ее мама, ранее проживающая в РФ.