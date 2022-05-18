В эфире «Украина 24» Танкович озвучил свой прогноз относительно ого, как будут разворачиваться события в России, после того, как армия Путина проиграет в войне против Украинского государства, информирует «НБН».

Телеведущий не сомневается, что военный провал россиян будет сопровождаться волной безумия, жители РФ, когда узнают правду об ужасах, пережитых украинцами, не выдержат.

По словам актера, после поражения оккупантов, у россиян начнут восстанавливаться причинно-следственные связи. Граждане страны-агрессора начнут сходить с ума, что будет сопровождаться массовыми самоубийствами.

Танкович напомнил, что жители России 30 лет существовали в тумане и им будет очень непросто сохранить здравый смысл, осознавая правду о «спецоперации».

Ранее телеведущий рассказал свои впечатления от работы со скандальной Оксаной Марченко. Танкович вспомнил, как жена кума Путина Виктора Медведчука относилась к коллегам и почему ему было проще общаться с простым администратором.