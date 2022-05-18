Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Тины Кароль.

Народная артистка Украины Тина Кароль в инста-сторис показала своего «краша» среди защитников ВСУ. Певица признается, что не может отвести глаз от военнослужащего и не против с ним познакомиться.

Кроме того, артистка заявила, что воины ВСУ сейчас самые завидные женихи.

«Краш, глаз не отвести. Познакомиться бы. Наши защитники лучшие ребята до брака», — подписала фото артистка.

К слову, знаменитая исполнительница недавно отправилась в Японию. Артисту пригласил японский миллиардер Хироси Микитани. Знаменитость выступила на Rakuten Girls Award 2022 в поддержку Украины. Также Кароль встретилась с премьер-министром Японии Кисида Фумио.

Знаменитость поблагодарила Японию и народ Японии за поддержку нашего государства в условиях противостояния полномасштабной российской агрессии.

Ранее мы писали о визите Тины Кароль в Японию.