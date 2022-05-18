Во время национального телемарафона глава правления НСТУ Николай Чернотицкий сообщил, что в 2023 году влиять на формирование профессионального жюри песенного конкурса будут украинцы, информирует «НБН».

Каждый гражданин нашей страны будет иметь возможность предложить свою кандидатуру на роль судьи «Евровидения», после чего на сайте «Суспільного» проведут голосование за фаворитов, которые будут согласованы с Европейским вещательным союзом.

Отметим, что представитель Польши на конкурсе получил 0 балов от украинского жюри. В то время, как украинские зрители оценили его выступление в 12 баллов.

Первое место на «Евровидении-2022» получили украинские музыканты. Кроме того, группа Kalush Orchestra вошли в топ лучших победителей конкурса за последние 10 лет, заняв высокое место в рейтинге.