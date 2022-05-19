Телеведущий в своем ролике призвал общественность не доверять «либеральным» журналистам РФ, назвав Собчак пропагандисткой и врагом Украины, информирует «НБН».

В интервью программе «Зірковий шлях» Анатолич рассказал, что обиженная россиянка решила высказаться и посреди ночи отправила ему четыре голосовых сообщения в Instagram. Ведущий признался, что, увидев от кого пришли сообщения, был не готов их прослушивать.

Между украинцем и Собчак завязался спор на тему позиций, путинистка объясняла ему, почему она так доносит информацию, а он – почему считает ее пропагандисткой.

В результате диалог ничем не закончился, однако, по словам телеведущего они друг друга услышали. При этом Анатолич убежден, что после его замечаний путинистка не изменит стиль своей журналистики.

Стоит отметить, что украинцы раскритиковали Полякову за интервью Собчак. Соотечественники не поняли, зачем артистка согласилась на разговор со скандальной россиянкой. Певице пришлось в соцсетях объяснять свое решение.