Глава Офиса президента Украины пообщался в режиме видеоконференции с легендой кино Робертом Де Ниро. Ермак пригласил звезду Голливуда посетить Украину. В свою очередь актер сообщил, что будет ждать подходящего случая для приезда в Киев, информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт украинского президента.

К беседе представителя Зеленского с Робертом Де Ниро присоединилась американский продюсер Джейн Розенталь. Вместе с голливудской легендой она является организатором кинофестиваля Tribeca, который учредили после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

По ее словам, они с Де Ниро делают все возможное, чтобы помочь украинцам. В частности, Розенталь предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому записать видеообращение, которое покажут на Tribeca Film Festival.

Ермак поблагодарил знаменитостей киноиндустрии США за неравнодушие к трагическим событиям в нашей стране. По словам руководителя ОПУ, его собеседники одними из первых отреагировали на масштабный вооруженный конфликт, который Россия развязала на украинской территории 24 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее приехала в Украину по приглашению Ермака Анджелина Джоли. Руководитель ОП неоднократно общался со знаменитостью в формате видеоконференции и намерен продолжать сотрудничество со звездой Голливуда.