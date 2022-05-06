О том, кто привез голливудскую актрису в Украину стало известно из публикации советника по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Зеленского Дарьи Заривной в Facebook, информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря главы ОПУ, организовал визит Анджелины Джоли в нашу страну руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Заривная опубликовала фотографию видеоконференции главы ОП и американской звезды, отметив, что представитель Зеленского не впервые встречается с актрисой в таком формате. При этом, именно после этой онлайн-беседы, Заривная уверенно заявила, что история Украины и Джоли только начинается.

«Скоро сами все увидите», — заинтриговала пресс-секретарь Ермака.

Отметим, что Джоли впервые прокомментировала свой визит в Украину. Издание Daily Mail процитировало всемирно известную звезду кино, которая восхитилась стойкостью и мужеством украинского народа.