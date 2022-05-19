Российская певица на премии «Жара» сообщила журналистам, что ее родные уже живут отдельно. Лолита рассказала, что она не видит смысла жить в одной квартире с близкими, поскольку она постоянно ездит на гастроли, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Кроме того, мама и дочь российской артистки не только переселились на другие квадратные метры, но и выехали в третью страну из Российской Федерации, куда приехали после эвакуации из украинской столицы.

Напомним, что Лолита неоднократно делала скандальные заявления об Украине. Два года назад в интервью журналисту Дмитрию Гордону певица заявила, что Россия не развязывала войну на Донбассе и практические не имеет к ней отношения. Также она уверяла, что жители этого региона рассказывали ей, что они не хотят быть частью Украинского государства.

После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину артистка отличилась новым высказыванием. Лолита, отвечая украинцам, которые назвали ее предательницей, заявила, что сначала ее предала родина, вспомнив, что 6 лет назад ей запретили въезд на территорию Украинского государства.