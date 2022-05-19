Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Певица Вера Брежнева, которая родилась в Днепропетровской области, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, отказалась от концертов в России и поддержала свою родную страну.

Сейчас знаменитость в Польше, где активно волонтерит. Артистка занимается упаковкой гуманитарного груза для украинцев.

Соответствующее видео в социальной сети Instagram обнародовала директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева. На видео Руднева говорит, что Брежнева приходит очень рано и помогает грузить фуры.

На кадрах артистка, одетая в специальную рабочую одежду помогает упаковывать гуманитарную помощь, она ловко управляет вилочным погрузчиком на складе гумпомощи.

«Ранняя птичка», — шутит артистка.

К слову, недавно стало известно, что Вера Брежнева отказалась петь в Турции в отелях, где останавливаются отдыхать туристы с России. Такое же решение принял и певец Валерий Меладзе.