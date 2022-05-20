Лепс, который открыто поддерживает политику кремлевского диктатора и его «спецоперацию» в Украине, внезапно заступился за звезду российской сцены Аллу Пугачеву, которая покинула с семьей родную страну, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Путинист считает, что легендарная певица отправилась на отдых в Израиль и совсем скоро вернутся домой. Лепс напомнил, что Примадонна, в отличие от ее супруга, шоумена Максима Галкина, который высказывался против войны, не делала публичных заявлений о «спецоперации».

На обвинения Пугачевой в «побеге» из страны, Лепс ответил, что «может человек просто отдыхает» и назвал ее великой артисткой. Лепс убежден, что Примадонна вернется в Россию и будет работать.

Отметим, что сама звезда эстрады РФ озвучивала дату возвращения домой – 1 сентября, чтобы ее дети пошли в школу. При этом ее муж Максим Галкин не давал комментарии относительно приезда в РФ.

Что интересно, ранее встал на защиту Галкина и Пугачевой поп-король российской сцены Филипп Киркоров. Артиста возмутили оскорбления Маргариты Симоньян в адрес юмориста, которые прозвучали в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева.