Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями. У пары родился мальчик. Стало известно, что Рири родила еще в прошлую пятницу, 13 мая. Но, видимо, пара решила не спешить делиться со всем миром радостной новостью.

Роды барбадоской певицы прошли в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что Рианна до последнего держала в секрете пол своего ребенка. Однажды, папарацци засняли, как артистка присматривалась в детском магазине к одежде для девочек. Возможно, так знаменитость лишь троллила любопытных журналистов.

Пока остается секретом имя малыша звездной пары.

Примечательно, что слухи о рождении ребенка Рианной появились еще в начале мая, но, как выяснилось, тогда это были лишь догадки фанатов.