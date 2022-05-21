В эфире программы «Сніданок з 1+1» Гончаренко рассказал, что номером для представителей нашей страны на конкурсе «Евровидение-2022» занимался не только он, расплывчато ответив на вопрос, было ли спланировано такое световое решение для сцены, информирует «НБН».

Продюсер сообщил, что номер для Kalush Orchestra ставили режиссеры, отметив, что если зрителям понравилось такое оформление «тогда задумано, а если нет – то случайно».

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Напомним, что Kalush Orchestra принесли победу нашей стране на «Евровидении-2022» в Турине. Кроме того, музыканты с песней Stefania стали одними из лучших среди победителей конкурса за последние 10 лет. Украинскую группу обогнали в рейтинге всего два фаворита еврофанов.