Об этом артистка поведала в программе «Ранок з Україною», передает «НБН».

Известная певица Наталья Могилевская заговорила о своем новом мужчине. Артистка призналась, что вместе с ним она занимается волонтерством. Пара посещала детские дома, госпитали, а также воинские части.

«Вчера были в Запорожье, вблизи которого находятся российские войска. То есть он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним и смерть не страшна, как в песне», — откровенно призналась звезда.

При этом Могилевская считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы на всю страну рассказывать о своем новом романе. Она обещает рассказать их историю любви позже, когда в Украине насупит мир.

«Но я очень благодарна ему за то, что он со мной», — сказала артистка.

Ранее Могилевская рассказала о гибели родного дяди в Мариуполе.