Звезда «Дома-2» во второй раз попала в скандал на кинофестивале в этом году. Для выхода на красную дорожку Боня подготовила особый наряд, накануне сообщив подписчикам, что это будет «послание к миру», информирует «НБН».

На своей странице в Instagram светская львица опубликовала фотографию, где показала, в каком виде она планировала засветиться перед камерами на красной дорожке. Для выхода блогерша выбрала классический костюм черного цвета, белую рубашку, бабочку и черный клатч с надписью: «Войн бы не было, если бы рожали мужчины». Необычным образ получился и благодаря усам на лице телеведущей.

Однако папарацци так и не увидели образ Бони, поскольку секьюрити не позволили ей выйти на красную дорожку. Россиянка убеждена, что ее не пустили на мероприятие из-за ее «сильного сообщения». По словам блогерши, у нее был «важный месседж» о том, что «женщины России подвергаются дискриминации».

Возможно звезду «Дома-2» попросили на выход из-за архивных фотографий, которые всплыли в Сети. На фото Боня позировала в одежде с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина.

Отметим, что в этом году на фестивале блогерша опозорилась на публике, когда она появилась на ковровой дорожке. Эффектное платье не привлекло внимание присутствующих фотографов, они просто отвернулись от телеведущей.

Ранее скандал возник вокруг поп-короля сцены РФ Филиппа Киркорова, который отправился в Турин на «Евровидение». Сограждане артиста взбунтовались против него, подвергнув жесткой критике за посещения мероприятия, куда не допустили конкурсанта страны-агрессора.