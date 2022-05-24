На своей странице в Facebook продюсер опубликовал пост, в котором высказался о российской интеллигенции, которая вроде бы выступает против политики кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

Кондратюк объяснил, что оппозиционеры страны-агрессора вместо того, чтобы использовать свои связи и определенный авторитет, чтобы убедить правительства европейских государств и мира полностью отказаться от сотрудничества с РФ, усилить на нее санкционное давление и эмбарго, они заняты защитой своей страны.

Либеральные россияне рассказывают своей аудитории о том, кто такой Путин, что происходит внутри государства, призывают не изолировать и не запрещать их культуру, анализируют ситуацию на фронте, обсуждают, какой будет РФ после правления диктатора и жалеют сограждан, сбежавших от режима Кремля.

По словам продюсера, остановить и уничтожить «раковую опухоль» цивилизации – воинственный рашизм – можно только при общих усилиях всех прогрессивных людей мира. Он отметил, что у интеллигенции РФ есть два варианта: активно начать действовать против страны-оккупанта либо отправиться вслед за русским военным кораблем.

«Другого им не дано», – подчеркнул Кондратюк, добавив, что для него понятие «хорошие россияне» сегодня – оксюморон.

Ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему россиянам будет хуже, чем было немцам фашистской Германии. Она предположила, сколько понадобится времени гражданам страны-оккупанта, чтобы «отмыться» от преступлений путинских войск в Украине.