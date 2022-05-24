Об этом пишет PEOPLE, передает «НБН».

Всемирно известная артистка Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky 13 мая впервые стали родителями. У звездной пары родился сын.

По словам близкого к паре источника, Рианна очень радуется материнству и ни на минуту не отходит от новорожденного малыша. В ближайшее время барбадосская певица планирует посвящать себя новой роли – материнству. Как сообщает инсайдер, в краткосрочной перспективе Рианна не планирует возвращаться на сцену.

«Быть новым родителем – это, конечно, приспособление, но у них все хорошо. Их сынишка здоров и Рианна просто в восторге от него», — поведал инсайдер.

Собеседник издания сказал, что 34-летняя артистка хотела родить в Лос-Анджелесе, так как там у нее есть большой дом с двором. Певице нравится проводить время с малышом во дворе дома.

Ранее появилась информация, что Рианна родила первенца 13 мая.