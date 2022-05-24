После того, как России запретили участвовать в «Евровидении-2022» из-за вторжения в Украину, Европейский вещательный союз заявил о намерении исключить страну-агрессора из конкурса раз и навсегда, информирует «НБН» со ссылкой на The Journal.

Помимо исключения РФ из песенного состязания в этом году, государство-оккупант не транслировало «Евровидение», лишив своих граждан возможности смотреть шоу и голосовать за представителей других стран.

Генеральный директор Европейского вещательного союза сообщил, что Россия полностью отстраняется от организации и, по всей видимости, не будет принимать участие в «Евровидении-2023». По его словам, вещатели РФ знают о том, что стране не позволят поехать на конкурс в следующем году. Напомним, что в НСТУ заявили о намерении изменить формат подбора жюри от Украины для «Евровидения» в следующем году. Влиять на судейский состав смогут все желающие граждане нашей страны.