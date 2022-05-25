Во время выступления в Лондоне звезда украинского шоу-бизнеса призналась, что сейчас считает лучшими мужчинами для брака защитников нашей страны, информирует «НБН».

Кадры общения Кароль со зрителями опубликовал в своем Instagram телеведущий Даниэль Салем, который с первых дней полномасштабного нападения россиян принял решение оборонять Украину в рядах ВСУ.

Певица считает, что украинские воины – самые желанные мужчины и именно защитника нашей страны она видит рядом с собой.

«Мой герой должен быть с автоматом, небритый, немытый. Вот такой подходит», — призналась артистка, отметив, что раньше она обращала внимание на светских львов. По ее мнению, украинские военные будут лучшими спутниками жизни.

«Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш», — добавила звезда.

Когда Кароль запела, на экране показали фотографии ее коллег по шоу-бизнесу, которые сегодня защищают нашу страну, Даниэля Салема, хореографа Дмитрия Дикусара и фронтмена группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка.

Ранее в своих соцсетях Кароль опубликовала фото украинского бойца, с которым хотела бы познакомиться. Артистка призналась, что это ее краш и она не может отвести от него глаза.