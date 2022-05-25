О позиции Примадонны стало известно от друга семьи звезды, российского публициста Марата Гельмана в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм» он рассказал, что ему сказала сама Пугачева, информирует «НБН».

Певица рассказала, что публично осудит войну в Украине, если в России заведут уголовное дело на ее супруга, шоумена Максима Галкина.

«Тогда я начну говорить и не остановлюсь», — заверила знаменитость.

Гельман отметил, что Пугачева не мыслит себя общественным деятелем и не готова бороться с российским руководством, а скорее волнуется за украинцев и сопереживает «людям, которых она знает и которые ее знают».

Легендарная артистка понимает вес своего слова в обществе, поэтому не спешит с громкими высказываниями, оставляя право делать заявления о ситуации в Украине своему супругу. По словам публициста, Примадонна считает вторжение путинских войск безумием.

Напомним, что Пугачева с мужем и детьми находится в Израле, за что россияне ее критикуют, обвиняя знаменитость в бегстве. За певицу внезапно вступился путинист Григорий Лепс, заверив, что легендарная исполнительница вернется в РФ. Артист заострил внимание на том, что она не делала заявления о войне, в отличие от супруга Галкина.