Об этом знаменитость рассказала для французского издания TV Magazine, передает «НБН».

Певица Тина Кароль впервые рассказала о том, что ее 67-летний отец Григорий Либерман принял для себя решение вступить в ряды территориальной обороны, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Артистка заявила, что ее папа, будучи уже в непризывном и пожилом возрасте, мог выехать из страны, но решил остаться, чтобы защищать Украину.

«Он присоединился к добровольцам территориальной обороны. Это его решение. Принять это было непросто», — признается знаменитость.

По словам Кароль, в Украине осталась ее семья и ее творческий коллектив. Знаменитость добавила, что пока не знает, когда встретится со своими родными и близкими людьми.

Стоит отметить, что Тина Кароль активно принимает участие в благотворительных концертах и мероприятиях в поддержку Украины. Недавно звезда украинского шоу-бизнеса побывала в Японии, где кроме участия в мероприятиях встретилась с японским премьер-министром.

К слову, ранее Тина Кароль рассказала, какой мужчина ей может понравиться.