В интервью ведущей Алине Доротюк Фроляк рассказала, почему она не доверяет продвинутым россиянам Екатерине Гордеевой, Юрию Дудю и Ксении Собчак, информирует «НБН».

Телеведущая обратила внимание на то, что известные интервьюеры РФ говорят обо всем, при этом не произносят главное, что россияне убивают. По ее словам, трудно верить в «хороших россиян», если они не способны озвучить правду о событиях в Украине.

Фроляк напомнила об интервью Ники Белоцерковской Ксении Собчак. На утверждение блогера «россияне напали на украинцев» скандальная журналистка выдала фразу «там тоже с той стороны».

Телеведущая отметила, что «с той стороны страна, которая хотела развиваться и жить так, как она хотела» и, несмотря на то, что Собчак осведомлена о происходящем, она не сказала, что это война против украинцев.

«Не хочу я больше их слушать», — призналась Фроляк.

Она добавила, что если не слышит главных слов о войне в интервью, не досматривает их до конца, чтобы не говорили российские либералы.

Ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк высказался о «хороших россиянах». Он рассказал, почему не смотрит и не слушает либеральных оппозиционеров РФ.