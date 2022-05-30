Об этом артистка рассказала в программе «Взрослые девочки», которая выходит на YouTube-канале Маши Ефросининой, передает «НБН».

Певица Оля Полякова пожаловалась, что война доставила ей финансовые трудности, как и многим украинцам. По словам артистки, она не сделала финансовой подушки накануне полномасштабной войны.

Артистка поведала, что до начала вторжения РФ она делала ремонт лома, в частности, поставила дорогие окна.

«У меня была стройка. Я только-только поставила новые окна», — сказала артистка.

Также до начала полномасштабной войны Полякова активно вкладывала денежные средства в развитие своего творчества.

«Я вкладывала в шоу, я фильм сняла. Ребята, я же фильм сняла», — сказала певица.

Кроме того, как признается певица, она вместе с певцом Олегом Винником сняли дорогой клип на песню «Длинноногое счастье». Премьера должна была состояться 8 марта, но из-за войны клип не выпустили.

Сейчас же артистка сомневается, появится ли вообще этот клип на экранах.

К слову, ранее Оля Полякова задумалась о возвращении в Киев. Однако детей артистка пока думает оставить в Европе.