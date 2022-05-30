Журналисты пообщались с украинской телеведущей и актрисой Стасей Ровинской о позиции ее пророссийской матери. Девушка рассказала о жестком разговоре с родительницей в убежище и выразила мнение, что ей платят за распространение пропаганды Кремля. Призыв Ровинской наказать ее мать тотальным игнором разлетелась в СМИ, информирует «НБН».

Егорову задели слова дочери и статьи украинских средств массовой информации. Обиженная путинистка в своем Telegram-канале заявила, что заголовки СМИ Украины звучат «скучно».

Также поклонница кремлевского диктатора сравнила себя с боярыней Морозовой, а свою дочь с советским доносчиком Павликом Морозовым, который предал родного отца.

При этом пропагандистка оконфузилась своей гневной тирадой, выдав в последнем предложении: «Так будет больше похоже на неправду!».

Отметим, что внуки скандальной актрисы Егоровой не хотят, чтобы их перепутали с россиянами. Ровинская рассказала, какое решение приняли ее дети, после выезда из Украины из-за вторжения путинских войск.