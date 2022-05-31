Как сообщает «НБН», ранее украинские музыканты продали свой кубок победителей на аукционе, а вырученные деньги — 900 тысяч долларов передали, как и обещали ранее, ВСУ.

Изготовители заветного «хрустального микрофона», компания Kosta Boda, узнали о благотворительном аукционе, в ходе которого Kalush Orchestra продали свой кубок, и решили поддержать группу. Об этом в комментарии НВ рассказала глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

Специально для украинских артистов будет изготовлен еще один трофей взамен, чтобы победители Евровидения не остались без своего приза

— подтвердила она.

Ранее розовую панамку солиста Kalush Orchestra продали за рекордные 11 млн грн, которые также пойдут на помощь ВСУ.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении 2022. Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей — 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье — Испания (459 голосов). Это третья победа Украины в международном песенном конкурсе Евровидение.

Также ранее мы писали о том, что Kalush Orchestra вернулся в Украину: как встречали победителей «Евровидения-2022»