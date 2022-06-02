Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

В СМИ появились слухи о том, что певица Вера Брежнева и композитор, продюсер Константин Меладзе на грани развода. Причиной конфликта в звездной семье является полномасштабная война РФ против Украины.

Ведь то время, как Брежнева выступает против войны на своей родине и активно волонерит в Польше, ее супруг Меладзе молчит о войне в Украине. Именит продюсер, по данным СМИ, находится в Италии. Он занял молчаливую позицию якобы из-за того, что боится петерять источники дохода в России.

СМИ пишут, что из-за разногласий знаменитая пара часто ругается.

При этом ни Брежнева, ни Меладзе не комментируют данные слухи.

Стоит отметить, что ранее Вера Брежнева отказалась выступать перед россиянами в Турции.