В интервью программе «ЖВЛ» исполнительница напомнила, что она родилась и выросла в Одессе. В городе русскоговорящая среда, поэтому использовать этот язык ей комфортнее, несмотря на то, что она хорошо владеет украинским, информирует «НБН».

На Каминскую обрушился хейт в Сети за такую позицию, однако певица заверила, что критика ей безразлична. Артистка сообщила, что она будет говорить на украинском языке, если это будет необходимо для работы, но в быту использовать родной язык своей страны не собирается.

По мнению звезды, можно говорить на любом языке, главное, чтобы люди понимали друг друга. Знаменитость подчеркнула, что для нее не является проблемой то, что многие сограждане общаются на языке страны-оккупанта.

Экс-солистка группы «НеАнгелы» считает, что некоторые ее соотечественники не захотят переходить на украинский, особенно люди старшего поколения, которые всю жизнь использовали русский язык.

Каминская подчеркнула, что она любит украинский язык и даже использует его для написания текстов песен, однако общаться с близкими и родными она продолжит на русском.

Отметим, что коллега Каминской Оля Полякова после 24 февраля перешла на украинский язык в быту. Главная блондинка страны объяснила, почему она и ее дочери решили отказаться от русского языка, выехав за границу.