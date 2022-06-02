В интервью Славе Демину Суханов отметил, что Собчак и Дудь не признают Украину независимым европейским государством, которое имеет такие же права, как и Россия, информирует «НБН».

По словам журналиста, его соотечественники вообще не являются оппозиционерами, поскольку они не уважают Украину так, чтобы это «чувствовалось на кончиках пальцев».

Телеведущий считает Собчак куклой кремлевского диктатора Владимира Путина, а Дудя – «мягким пропагандистом». Кроме того, Суханов призвал не доверять и другим оппозиционерам, в частности Навальному, Каспарову, Ходорковскому. По мнению журналиста, все они являются воплощением «больной имперскости».

Не доверяет российским либеральным интервьюерам и украинская телеведущая Елена Фроляк. Журналистка объяснила, почему разочарована в оппозиционерах РФ. По ее словам, Дудь и Собчак умалчивают главное о войне в нашей стране.