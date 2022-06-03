Несколько фотографий 34-летней Ольги Валеевой, которая заняла на конкурсе первое место, опубликовал на своей Instagram-странице опубликовал украинский блогер Алексей Дурнев. Снимки «королевы красоты» Крыма вызвали ажиотаж, информирует «НБН».

«Как вам кошечка?», — поинтересовался у подписчиков блогер.

Мимо фотографий рыжеволосой девушки не прошли не только украинские пользователи соцсети, но и звезды шоу-бизнеса, которые высмеяли внешность победительницы конкурса.

Украинцы не сдерживали эмоций, комментируя выбор самой красивой жительницы оккупированного россиянами полуострова. Комментаторы окрестили Валееву «королевой орков» и побоялись представить, кто занял на конкурсе второе и третье место:

«Какая власть, такая и красота»;

«Тяжелая у «кошечки» видимо была дорога к «победе»»;

«Губы маленькие, а так – норм»;

«Боюсь представить, кто не выиграл, если это победительница»;

«Стыдно, что она полтавчанка»;

«Крым наш! Эта не наша»;

«Настоящая натуральная красота! Вы ничего не понимаете»;

«Миссис кринж-2022».

Украинская певица Даша Астафьева сделала репост публикации Дурнева к себе на страницу, сопроводив вопросом: «А Крым точно наш?».

Ее коллега Злата Огневич предположила, что обезьянья оспа уже добралась до Крыма.

Как сообщалось, украинская певица Alina Pash объяснила, чем руководствовалась, когда шла на национальный отбор «Евровидения-2022», несмотря на громкий скандал с ее поездкой в оккупированный Крым.