Поводом для уверенности Ткаченко в том, что грандиозный конкурс в 2023 году пройдет именно в Украине, стала выдача опросника EBU для организаторов «Евровидения». Об этом министр сообщил во время брифинга, информирует «НБН».

Такое решение Европейского вещательного союза Ткаченко считает первым важным признаком того, что песенное шоу состоится в Украине. В документе перечислены вопросы, которые страна-организатор «Евровидения» должна решить в рамках подготовки к грандиозному мероприятию.

В то же время министр не исключает, что некоторые условия проведения конкурса вероятно будут изменены. По его словам, это будет обсуждаться с EBU уже сегодня.

В то же время Европейский вещательный союз намерен навсегда отстранить Российскую Федерацию от «Евровидения». Страну-агрессора хотят лишить права участвовать в песенном состязании не только из-за войны в Украине, но и из-за нарушений правил конкурса.