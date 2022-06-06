В интервью украинской журналистке и телеведущей Алесе Бацман артистка сообщила, что хочет петь на украинском и уже начала работу над альбомом, который будет состоять из композиций на родном языке, информирует «НБН».

По словам звезды, она стала звучать по-другому, запев на украинском языке. Окружение певицы отмечает, что ее голос стал душевнее и нежнее. Полякова отметила, что это ее очень мотивирует.

Сейчас знаменитость исполняет шесть украиноязычных треков во время тура по странам Европы и США. За лето исполнительница планирует пополнить свой репертуар композициями на родном языке, которые будут представлены в новом альбоме к осени. Сборник будет мелодичным, искренним и глубоким.

В то же время звезда не планирует менять свой сценический образ и останется для украинцев «королевой ночи». Полякова вместе с новым репертуаром продолжить петь свои хиты на русском языке.

Отметим, что после 24 февраля певица с дочками перешла на украинский язык. Знаменитость объяснила, почему за рубежом не использует русскую речь в общении с детьми.