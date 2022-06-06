Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главред».

Певица Ани Лорак, которая долгое время строила карьеру в РФ, так и не высказалась свое отношение к полномасштабной российской агрессии против Украины. Артистка на три месяца пропала из информационного пространства.

Однако на днях на сайте знаменитости появился анонс ее предстоящих концертов. Лорак намерена возобновить концертную деятельность осенью 2022 года. Певица уже запланирована концерты в Чехии и Германии.

Всего артистка планирует дать 8 концертов. Стоимость билетов на концертное шоу гастролерши колеблется в диапазоне 35-149 евро.

Примечательно, что в описании концертного тура Лорак назвала себя «одной из самых востребованных певиц современности».

При этом концертов в РФ у певицы пока не намечается. Где сейчас находится замалчивающая войну в Украине артистка неизвестно. Однако в контактах на ее сайте указан российский номер, что может говорить о том, что она находится в РФ.

К слову, ранее телеведущая Осадчая призвала лишить гражданства Украины Лорак, Повалий и Тодоренко.