Пропагандисты в эфире шоу Владимира Соловьева рассказали, что Аллегрова связалась с ними, чтобы сообщить, что она не имеет проукраинскую позицию и поддерживает действия путинской армии, информирует «НБН».

По словам рупоров Кремля, певица очень переживала, что россияне сочтут ее молчание о войне как решение перейти в «другой лагерь». Маргарита Симоньян рассказала, что она взяла трубку, когда знаменитость позвонила ее супругу Тиграну Кеосаяну. Артистка заверила, что она поддерживает псевдожурналистов и российский народ.

«Я хотела вам сказать, что я не с ними», — уверяла звезда.

Аллегрова хотела сообщить, что она выступает за войну в Украине и Соловьеву, но не смогла дозвониться до него. Псевдожурналистка решила помочь звезде, и сама связалась с коллегой, попросив позвонить певице.

Соловьев добавил, что артистка за свои деньги покупает все необходимое для российских солдат, однако не захотела об этом говорить публично, якобы чтобы общественность не восприняла ее действия как пиар.

«Я собираю деньги на беспилотники, тепловизоры», — процитировал Аллегрову рупор кремлевского режима.

Помимо этого, певица выразила готовность посетить госпитали, чтобы поддержать солдат Путина.

Напомним, что российский юморист Максим Галкин в своем выступлении потроллил пропагандистов Кремля за истерику вокруг расширения НАТО. Комик иронично прошелся по Скабеевой и Соловьеву.