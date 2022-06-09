В интервью DW Ukrainian Притула заметил, что эта война с Россией существенно отличается от той войны, к которой за период с 2016 по 2022 привыкли украинцы, информирует «НБН».

По словам телеведущего, полномасштабная российская агрессия в нашей стране – это очень страшно, поскольку эта война на тотальное уничтожение Украины. Он отметил, что к нам пришла страна, предназначение которой в мировой истории – разрушение. К сожалению, сосед Украины – государство, которое ничего не созидает.

Однако в этот период Притула вновь понял уникальность украинского народа. По его словам, выдающаяся черта нашей нации – невероятная способность к самоорганизации. Он отметил, что украинцы практически никогда ничего не делают по указанию сверху.

Телеведущий констатировал, что украинское общество стало монолитом. Жители нашей страны объединились и для защиты страны на фронте, и в тылу. Притула рассказал, что в его окружении нет людей, которые не вовлекаются в волонтерское движение.

Напомним, что телеведущий готовится к тому, что боевые действия с россиянами затянутся. Также Притула объяснил, почему разочаровался в западных странах.