Во время брифинга в пятницу, 10 июня, представитель Минкульта объяснил, что ведомство не может самостоятельно переименовать улицы или рекомендовать снести памятники, поскольку такими полномочиями обладают местные органы власти, информирует «НБН».

Ткаченко отметил, что часто в соцсетях к Минкульту поступают вопросы относительно ликвидации достопримечательностей, связанных с Россией или СССР.

По этой причине министерство приняло решение о создании совещательного органа, который будет заниматься подобными вопросами вместе с местным самоуправлением.

Ткаченко добавил, что вскоре появятся рекомендации по дерусификации от Минкульта, которые помогут местным властям подойти к этому процессу.

Напомним, что Ткаченко также высказался о проведении «Евровидения» в следующем году в нашей стране. Он рассказал, какой повод для уверенности в том, что грандиозный конкурс состоится в нашей стране, он получил от Европейского вещательного союза.